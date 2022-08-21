شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر المتوقع لمباراة الرائد الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مبارياته الودية لبلوغ الاستعدادات النهائية للموسم الكروي الجديد 2022/2023، بمواجهة أمام الرائد مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري.

ملعب مباراة النصر والرائد الأحد الودية

من المقرر يستضيف " مرسول بارك" اللقاء الودي المرتقب بين الأصفر والرائد مساء اليوم، كما أشار النصر من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمباراة الرائد اليوم الودية

من المتوقع أن تدخل كتيبة جارسيا بالتشكيل التالي أمام ضيفه السعودي:-

حراسة المرمي: أوسبينا.

في خط الدفاع: حمد آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، جيسلان كونان.

خط الوسط: بيتي مارتينيز، عسيري، مختار علي، علي الحسن

خط الهجوم: خالد الغنام، أبو بكر.

موعد مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يفتتح العالمي مشواره في الدوري السعودي بمواجهة سهلة أمام الوحدة يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري، ويأتي ذلك من بداية الموسم القادم وحتى موسمين آخرين.

وجاء ذلك بعد أن حصلت القناة الرياضية على حقوق بث الدوري السعودي وكأس السوبر والملك، وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

وفي سياقٍ آخر أنهى النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الماضية 2021/2022 في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

-«الجولة الأولى» - النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية» - التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة» - النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة» - الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة» - النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة» - ابها × النصر.



-«الجولة السابعة» - النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة» - النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة» - الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة» - النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر» - الخليج ×النصر.

-«الجولة الثانية عشر» - النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر» -الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر» - النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر » - الفتح × النصر.