جثة طفل منزوع الأحشاء بمصر تكشف عن جريمة بشعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لقي طفل مصري يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه بطريقة بشعة. و في التفاصيل، بحسب العربية نت، عثر الأهالي في قرية عزبة البوصة التابعة لمحافظة قنا في صعيد مصر، على جثة طفل بالعقد الأول من عمره، عليها آثار طعنات وفتحات في مناطق متفرقة من جسده الصغير، فأبلغوا مديرية أمن قنا من مركز شرطة أبوتشت بالجريمة.

وكشف التقرير الطبي للطفل القتيل، عن وجود جرح متهتك أعلى البطن وأسفل الصدر من الناحية اليمنى وجروح متعددة أعلى الصدر وبروز الأحشاء الداخلية وجروح متعددة أعلى الركبة، فطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محل الواقعة، تمهيداً لتفريغها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان، لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الواقعة.