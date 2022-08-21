شاهد.. نجاة شخص من الموت بأعجوبة بعدما ضربت صاعقة رعدية سطح منزله في ضمد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وثق مقطع فيديو، نجاة شخص من صاعقة رعدية ضربت سطح المنزل الذي يعتليه في محافظة ضمد بمنطقة جازان. وأظهر الفيديو تواجد رجل أعلى سطح منزله وتزامن ذلك مع صاعقة رعدية فيما نجا الرجل من الموت بأعجوبة . يذكر أن منطقة جازان تشهد هذه الأيام أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية. أخبار قد تهمك

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