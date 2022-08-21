انقلاب حافلة على متنها 23 سائحا سعوديا في مدينة ريزي التركية

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تعرَّضت حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا، من بينهم أربعة أطفال والسائق، لحادث مروري، وقع في تركيا، وتحديدًا في منطقة ريزي.

ووقع الحادث بعد اصطدام حافلة تقلُّ 23 سعوديًّا بالحاجز الأسمنتي في منطقة ريزي بتركيا؛ فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة.

وتشير المعلومات إلى أن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر؛ فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الأسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب. وقد تم إخراج 23 شخصًا، بحسب ما أفاد به رئيس قرية أسمالي يرماك رمضان يانيك.

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Source almnatiq

