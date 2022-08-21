“الموارد البشرية”: لا يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي.

ونوهت الوزارة، إلى أنه يتم إلغاء رخصة العمل آلياً بعد 14 يوماً من تاريخ الإصدار إذا لم يتم السداد.

وجاء تأكيد الوزارة في ردها على استفسار حول مدى إمكانية القيام بإلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي.



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Source akhbaar24

