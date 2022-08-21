بعد مقتل جميع المسلحين.. القوات الصومالية تُنهي حصار فندق مقديشو

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تمكنت القوات الصومالية، من إنهاء هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على فندق في مقديشو واستمر أكثر من ثلاثين ساعة.

وأنهت القوات الصومالية الحصار الذي قامت به الحركة على الفندق الشهير، بعد مقتل المسلحين التابعين لها والذين قدر عددهم بـ12 مسلحاً.

وقال مصدر أمني، إن الحكومة ستقدم صباح اليوم الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم، على أن تتضمن الإحاطة كل التفاصيل الخاصة بالدمار الكبير الذي لحق بالفندق.

ونوه إلى أنه تجرى حالياً عملية تفتيش دقيق للمبنى تحسباً لأي متفجرات قد يكون المهاجمون زرعوها بالمكان.



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Source akhbaar24

