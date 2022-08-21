︎
.
تمكنت القوات الصومالية، من إنهاء هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على فندق في مقديشو واستمر أكثر من ثلاثين ساعة.
وأنهت القوات الصومالية الحصار الذي قامت به الحركة على الفندق الشهير، بعد مقتل المسلحين التابعين لها والذين قدر عددهم بـ12 مسلحاً.
وقال مصدر أمني، إن الحكومة ستقدم صباح اليوم الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم، على أن تتضمن الإحاطة كل التفاصيل الخاصة بالدمار الكبير الذي لحق بالفندق.
ونوه إلى أنه تجرى حالياً عملية تفتيش دقيق للمبنى تحسباً لأي متفجرات قد يكون المهاجمون زرعوها بالمكان.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل جميع المسلحين.. القوات الصومالية تُنهي حصار فندق مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.