الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية

︎ . المناطق_واس أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اليوم الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان “إن الولايات المتحدة تبقى ثابتة في دعمها للصومال والجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والبناء على مستقبل آمن ومزدهر للشعب الصومالي”.

وأضاف برايس “نعبر عن تعازينا القلبية الحارة للعائلات التي فقدت أحباءها كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونشيد بقوات الأمن الصومالية”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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