التعليم تضيف مقرر «المعرفة المالية» للصف الأول الثانوي

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تعتزم وزارة التعليم، تدريس مقرر المعرفة المالية للصف الأول الثانوي وتحديدا في الفصل الثالث من العام الدراسي القادم الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

المنهج المقرر سيشمل في مادة المعرفة المالية موضوعات الاستهلاك والادخاروالدخل والاستثمار إلى جانب إدارة المخاطر والتأمين وموضوع الائتمان والديون.

وأوضح المختص في الشأن التعليمي، عبدالله السلطان، في تغريدة عبر “تويتر”، أن وزارة التعليم تُجري تعديلاً على مقررات السنة الأولى المشتركة في مسارات الثانوية حيث تم إلغاء مقرر علم البيئة ١-٢ في الفصل الثالث السنة واستبداله بمقرر “المعرفة المالية” .

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Source almnatiq

