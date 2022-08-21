وقع حادث سير لحافلة في «ريزا» التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا، والركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص الى المستشفى، كما تم إسعاف المصابين وحالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.
وتقوم سفارة المملكة في تركيا حاليا بمتابعة الحالة الصحية للسياح سعوديين بعد تعرضهم لحادث سير في ريزا التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير لحافلة في ريزا التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.