وقع حادث سير لحافلة في «ريزا» التركية على متنها 23 سائحًا سعوديًا، والركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص الى المستشفى، كما تم إسعاف المصابين وحالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

وتقوم سفارة المملكة في تركيا حاليا بمتابعة الحالة الصحية للسياح سعوديين بعد تعرضهم لحادث سير في ريزا التركية.