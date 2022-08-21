شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غريب من العميري على صفقة النصر الجديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الإعلامي محمد العميري على صفقة النصر السعودي الجديدة، التي أعلنها أمس السبت بانضمام الجناح السعودي عبد الرحمن غريب قادمًا من أهلي جدة "بالدرجة الأولى".

ونقدم لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي التعليق الذي نشره الإعلامي السعودي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك جاء كالآتي..

العميري يُشيد بصفقة النصر الجديدة "غريب"

وكتب العميري عبر حسابه الشخصي على "تويتر":"لا يمكن لأي إدارة إجبار لاعب على الإستمرار مع الفريق ما دام لا توجد لديه رغبة".

وتابع: "إدارة الأهلي تصرفوا بحكمة وكسبوا المال وقيمة النادي وتركوا للاعب الرحيل".

النصر يتمكن من الفوز بسباق ضم "غريب"

أتم النصر ضم عبد الرحمن غريب صاحب الـ 25 عامًا من الأهلي وسط سباق شرس ترأسته أندية سعودية عدة، أبرزهم " النصر والهلال والاتحاد والوحدة"، ليستمر اللاعب في صفوف العالمي حتي 2026.

موعد مباراة النصر الودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع النصر في مواجهة ودية أمام الرائد السعودي مساء اليوم الأحد الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري.

ويقام اللقاء مغلق "خالي من الجماهير ووسائل الإعلام"، كما أشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية سابقًا.

إليكم تشكيل النصر المتوقع لمباراة الوحدة الودية

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

في حراسة المرمي: أوسبينا.

خط الدفاع: آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، كونان.

خط الوسط: مارتينيز، عسيري، مختار علي، علي الحسن

خط الهجوم: الغنام، أبو بكر.

تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

-الجولة الأولى

النصر × الوحدة.

-الجولة الثانية

التعاون × النصر.



-الجولة الثالثة

النصر × ضمك.

-الجولة الرابعة

الباطن × النصر.

-الجولة الخامسة

النصر × الإتحاد.

-الجولة السادسة

ابها × النصر.



-الجولة السابعة

النصر × العدالة.

-الجولة الثامنة

النصر × الفيحاء.

-الجولة التاسعة

الرائد × النصر.

-الجولة العاشرة

النصر × الهلال.

-الجولة الحادية عشر

الخليج ×النصر.

-الجولة الثانية عشر

النصر × الطائي.

-الجولة الثالثة عشر

الشباب × النصر.

-الجولة الرابعة عشر

النصر × الإتفاق.

-الجولة الخامسة عشر

الفتح × النصر.