قوات الأمن الصومالية تنهي الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أنهت القوات الصومالية هجوما شنته حركة الشباب الإرهابية الجمعة على فندق في مقديشو وبقيت متحصنة فيه لأكثر من ثلاثين ساعة.
وقال مصدر أمني:” إن قوات الأمن أنهت الحصار والمسلّحون قتلوا.. في الساعة الأخيرة لم تطلق أي عيارات نارية من المبنى”، مضيفا أن الحكومة ستقدم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.
ولحق دمار كبير بالفندق بعدما قصفته القوات الصومالية للقضاء على المهاجمين المتحصنين فيه، لكن المصدر شدد على ضرورة تفتيش المبنى تحسبا لأي متفجرات قد يكون المهاجمون زرعوها.
وكان مسلحون في الحركة قد اقتحموا مساء الجمعة الفندق حيث قتلوا 13 مدنيا على الأقل، وفق ما أفاد المسؤول الأمني محمد عبد القادر.
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