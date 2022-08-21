شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يكشف عن مفاجأة سارة قبل إنطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، عن حصول ناديه على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل اللاعبين.

اتحاد جدة يكشف عن مفاجأة سارة قبل إنطلاق الموسم الجديد

وأوضح أنمار الحائلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اتحاد جدة حصل على شهادة الكفاءة المالية بعد سداد كافة التزامات النادي.

وكتب أنمار الحائلي عبر تويتر: "‏اللهم لك الحمد الخطوة الثانية تمت بنجاح سداد ومعالجة التزامات مالية بأكثر من ٤٣ مليون ريال".

وكان رئيس اتحاد جدة، قد كشف قبل يومين، عن إغلاق قضايا بريجوفيتش وبيزيتش، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابقين، وتم رفع عقوبة منع الفريق من القيد، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب الحائلي عبر تويتر: "‏تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب/بريجوفيتش بمبلغ ١٨٤٢٠٠٠ مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ ١٠ مليون يورو تقريبًا أعان الله النادي على سدادها وتم إغلاق القضية الثانية للاعب/بيزيتش بمبلغ١٦٠٠ مليون وستمائة ألف دولاروتم رفع منع التسجيل من الفيفا".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بنظيره العدالة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.