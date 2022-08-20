الخليج يهزم البحرين البحريني بثنائية وديًا

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حقق فريق الخليج فوزا على نظيره البحرين البحريني بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما، السبت، على ملعبه في سيهات استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.
وجاء هدفي الخليج خلال 11 دقيقة، عن طريق صالح آل عباس “1”، ورياض البراهيم “11”.
ويبدأ الخليج الصاعد حديثًا مشواره في الدوري بمواجهة الهلال «حامل اللقب»، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
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Source akhbaar24
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