الصمود السعودي هو السر الذي أسقط كل مخططات الأعداء

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أوضح محلل سعودي 24 من باريس “الدكتور خطار أبو دياب” أن سر الصمود السعودي مقومات نجاح المملكة العربية السعودية في احباط المخططات الخبيثة التي كانت تستهدف وحدتها وأمنها و اقتصادها ومصيرها، وذلك بناءاً على اعترافات لإعلاميين كانوا يعملون ضمن شبكات جماعة الإخوان الإرهابية الذين كانوا يخططون للنيل من العالم العربي بأوطانه وأهله.

وتابع أن هذه الجماعة في الأساس لا تعترف بالأوطان بل تحاول فقط أن تقوم بالإنحراف لصالح مخططات خارجية خبيثة ولا علاقة لها لا بالإسلام ولا المسلمين ولا بأي جهد وطني أو بناء إنساني.

وأشار أيضاً إلي أن هؤلاء الإعلاميون كشفوا عن تلك الخطط التي كانت تنوي تدمير المزيد من الدول المركزية واستهداف المملكة العربية السعودية بالذات لدورها الرائد على الصعيدين الإسلامي والعربي، ودورها القيادي في التصدي للإرهاب والإنحراف.

وأضاف أنه كان لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الدور الكبير في إحباط هذه المخططات، وقطع باب الفتنة، ومنع وصول هذه الجماعات لأهدافها.

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Source almnatiq

