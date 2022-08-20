معروف بتعنيف زوجته وأطفاله.. القبض على قاتل الطفلة “جوى” في حمص

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيانٍ لها اليوم (السبت)، عن تمكّن رجال فرع الأمن الجنائي في حمص من كشف هوية قاتل الطفلة “جوى”، حيث جرى القبض عليه بتاريخ 16 أغسطس الجاري.

وأفاد البيان بأن القاتل يدعى “مدين الأحمد” اعترف بالاعتداء على الطفلة المغدورة وقتلها؛ وذلك بعد استدراجها إلى منزله حيث ارتكب جريمته، وقام بوضع الجثة في أكياس ورميها ليلاً في حاوية القمامة بذات الحي.

كما أشار إلى أنه سيتم تقديم القاتل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل، وجاء ذلك بعد مواجهته بالأدلة لتورطه في قتل الطفلة جوى استانبولي، فهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة.



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Source akhbaar24

