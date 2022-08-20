انطلاق الحوار الوطني الشامل في تشاد

︎ . المناطق-واس انطلق في تشاد اليوم الحوار الوطني الشامل بين المعارضة المدنية والمسلحة والمجلس العسكري الحاكم.

وتهدف المباحثات التي تستمر ثلاثة أسابيع إلى إجراء انتخابات حرة وديمقراطية.

وأكد رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي إتنو خلال افتتاحه لجلسات الحوار بأنه سيرسم سبل انطلاقة جديدة نحو تشاد مزدهرة متحررة من فترات التوتر.

من جهته، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فقي محمد أنه حان الوقت لايقاف دوامة العنف التي شهدتها البلاد منذ استقلالها عام 1960.

وسيجتمع نحو 1400 مندوب يمثلون نقابات وأحزابا سياسية والمجلس العسكري الانتقالي لمدة 21 يومًا في العاصمة أنجامينا من أجل مناقشة إصلاح المؤسسات ووضع دستور جديد يفترض أن يعرض للتصويت في استفتاء، كما ستناقَش أيضا قضايا السلام والحريات الأساسية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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