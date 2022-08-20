السيطرة على مواقع بمحافظة حقل تأثرت بتسريب زيت الوقود من ميناء العقبة

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كشفت مصادر، اليوم السبت، أن الجهات المختصة استطاعت السيطرة على المواقع التي تأثرت بها محافظة حقل، من تسريب زيت الوقود من ميناء العقبة الأردني.
وقال مصدر لـ “أخبار 24“، إنه تم رصد موقعين تأثرا بالتسريب قريبين من محافظة حقل، وهما “حديقة الأمير فهد بن سلطان، و”المنفذ”، وتم معالجتها بشكل كامل .
وأضاف أن جميع الأماكن التي رُصدت في محافظة حقل تم تأمينها بالكامل، موضحاً أن طريقة التأمين تكون عبر مواد خاصة تستخدم في مثل هذه الحالات.
يذكر أن مقاطع فيديو وصوراً متداولة كشفت وجود بقع الزيت التي تسربت من ناقلة نفط من ميناء العقبة إلى محافظة حقل وعدة محافظة مصرية، فيما أحالت الجهات المختصة في الأردن ملف ناقلة النفط إلى المدعي العام.
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Source akhbaar24
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