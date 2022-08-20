بالصور.. مشاهد مرعبة لحريق هائل في كارفور الإسكندرية بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬سلسلة‭ ‬كارفور‭ ‬الكائن‭ ‬بمجمع‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬بشمال‭ ‬البلاد،‭ ‬دون‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭.‬

وأفادت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬الحريق‭ ‬نشب‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬المركزي‭ ‬بأعلى‭ ‬مبنى‭ ‬المركز‭ ‬التجاري،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المبنى‭.‬

وكان‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬قد‭ ‬تداولوا‭ ‬مشاهد‭ ‬مرعبة‭ ‬من‭ ‬الحريق،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬دفعت‭ ‬قوات‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬بـ‭ ‬8‭ ‬سيارات‭ ‬إطفاء‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭.‬

ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬تتصاعد

وأخلت‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭ ‬المقر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الهلع،‭ ‬وتصاعدت‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬وغطت‭ ‬سماء‭ ‬الإسكندرية،‭ ‬كما‭ ‬دفع‭ ‬مرفق‭ ‬إسعاف‭ ‬الإسكندرية‭ ‬بنحو‭ ‬5‭ ‬سيارات‭.‬

انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي

من‭ ‬جهته،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭ ‬المحول‭ ‬الرئيسي‭ ‬للهايبر‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬النيران‭ ‬فيها‭ ‬بشكل‭ ‬كثيف‭ ‬ويجري‭ ‬حاليا‭ ‬محاولات‭ ‬حصر‭ ‬النيران‭ ‬قبل‭ ‬امتدادها‭ ‬لباقي‭ ‬المركز‭.‬

إخلاء‭ ‬كارفور

وجرى‭ ‬إخلاء‭ ‬المقر‭ ‬من‭ ‬الزائرين‭ ‬والعاملين‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬الأدخنة‭ ‬وامتداد‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬بالمول‭.‬

في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬انتقل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬المصري‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬مع‭ ‬محافظ‭ ‬الإسكندرية‭ ‬محمد‭ ‬الشريف‭ ‬لمتابعة‭ ‬أعمال‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭. ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الأهرام‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬البوابة‭ ‬عن‭ ‬المحافظ‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬مواطنا‭ ‬أصيب‭ ‬باختناق،‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬بجرح‭ ‬بسيط‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الإطفاء‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬كارفور‭ ‬شهد‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬غلق‭ ‬منطقة‭ ‬المطاعم‭ ‬والمحلات‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬المحلات‭ ‬والمطاعم‭.‬