هل تمنع القهوة السرطان والجلطات؟.. استشاري قلب يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، إنه من الممكن أن يعيش الإنسان حياة صحية تامة من دون شرب القهوة نهائياً.
وبين في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن القهوة محايدة من الناحية الصحية إذا كان تناولها أقل من 400 ملغ كافيين يوميا (تقريبا 4 أكواب قهوة أمريكية، 8 فناجيل قهوتنا المحلية) حسب الدراسات المُحكمة.
وأوضح أن القهوة أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء وذلك لسببين، الأول: زيادة التركيز والنشاط وتحسين المزاج في بداية اليوم، والثاني أن الكافيين يساعد في تخفيف الآلام، والصداع وآلام الظهر.
وأكد استشاري أمراض القلب أن القهوة لا تمنع الجلطات، ولا ألزهايمر، ولا السرطان.
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