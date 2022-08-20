اختتام الملتقى الدولي الثاني لإعداد المدربين وقادة الأعمال في بولو التركية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

اختتمت اليوم السبت في مدينة بولو التركية، أعمال الملتقى الثاني لإعداد المدربين والمستشارين وقادة الأعمال والذي نظمته الأكاديمية العربية الكندية ACA ومنصة أناردس، الذي شارك فيه متدربون من عدد من الدول العربية وبحضور نخبة من الخبراء والمستشارين.

وكان الملتقى قد عرض خلال الفترة 15-20 أغسطس لمجموعة من المحاور ذات الصلة بالأهداف والفكرة التي انطلق منها لتواجد أكبر تجمع خبراتي لتقديم رؤى ونماذج تطبيقية توزاي تطور التكنولوجيا وتواكب العصر الحديث المتسارع.

وفي كلمة الختام أشار الدكتور العيسي رئيس الأكاديمية المنظمة للملتقى بضرورة مشاركة طلائع شباب المستقبل لإدارة الحياة بعد التعرض للتدريبات النوعية التي تسهم الأكاديمية ومنصة اناردس في العمل عليها كما أكد على توجيه الجميع لاستثمار ذواتهم في كل المجالات المهنية والتقنية في محاولة يعتبرها مهمة لإعادة التوازن بين الشباب العربي وسوق العمل في المجتمع العربي والدولي مذللاً في نهاية كلمته لصناعة الإبداع وإحداث الأثر واستثمار الذات وهي الحافز التي تقوم عليها فلسفة العمليات التدريبية في الأكاديمية وعلى منصة أناردس وتشملها برامج الملتقى.

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وعرض برنامج تدريب المدربين TOT ومهارات التدريب المباشر والإلكتروني ، وهدف البرنامج إلى تخريج معلمين ومدربين وأكاديميين قادرين على ممارسة وتطبيق التدريب والتعليم المباشر، كما ركز في البرنامج الثاني الذي تحدث عن تطوير وقيادة وريادة الأعمال إلى تنمية مهارات القائد ورائد الأعمال والمستشار في التحول الاستراتيجي للشركات الحديثة وبطيئة النمو لتنحو طريق شركات عالمية.

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فيما خصص الملتقى في البرنامج الثالث جلسات وحلقات نقاش حول التربية والاسرو ومهارات وصفات المستشار الأسري والتربوي وركزت الجلسات مع المستشار الأسري والتربوي خليفة المحرزي على مفاهيم الإرشاد الأسري والتربوي ، وأهمية الإرشاد الأسري والتربوي للمجتمع بالإضافة لعدد من المحاور ذات الصلة.

هذا وحرص الملتقي خلال جلساته العلمية على أن يتم توزع وقت تنفيذ البرامج علي 40 % لبناء المكون المعرفي 60 % لبناء المكون المهاري التطبيقي والسلوكي.

فيما تضمنت جلسات التدريب في الملتقى على عدد من أدوات البرامج التدريبية والوسائل والأنشطة التدريبية والتي تساهم في رفع مهارة وقدرة المتدرب على تنفيذ وتطبيق محتويات البرامج بأسلوب شيق كملفات وكتيبات إثرائية وألعاب تدريبية ورحلات سياحية وترفيهية مصاحبه وعروض تقديمية وتطبيقات عملية وورش عمل.

الجدير بالذكر أن الملتقى تحدث فيه عدد من قادة التدريب على رأسهم د.عياس العيسي رئيس الأكاديمية العربية الكندية ACA – ومنصة أناردس والمستشار خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري ، د.محمد الغريب دكتوراه في القانون التجاري من جامعة القاهرة ومدرب المدربين المتخصص ،مستشار قانوني بدولة الكويت والمهندس علي رجب المستشار ورائد أعمال ومؤسس ورئيس مجلس إدارة خمس شركات كندية ،المستشار الدكتور / هشام عبد العليم عبدالفتاح سليمان خبرة تتجاوز الـ 25 عاما تم خلالها تقديم أكثر من 1000 برنامج تدريبي ، وأ/ نورس العرفي مدرب وإعلامي سوري، خبرة في التدريب ومجال العمل الصحفي والإعلامي والإلقاء لما يقارب 20 عاما .

وقد أكد خلال جلساته ومحاوره العلمية ومحطاته العملية لإعداد مجموعة من المدربين والمستشارين وقادة الأعمال الراغبين في الدخول لسوق العمل والتدريب وتقديم الاستشارات وقيادة الأعمال والنجاح فيها ولخدمة من حولهم بمهارات عالية ومعرفة راسخة كان موجهاً لقادة ورواد الأعمال والمدراء والمرشدون الأسريون والتربويون والمعلمون، أساتذة الجامعات والمعيدين بها، كل من له اختصاص مهني ويريد الدخول في مجال التدريب والتعليم المباشر والإلكتروني، بالإضافة إلى مدراء التدريب والموارد البشرية ومستشارو التدريب في المؤسسات العامة والخاصة، المتحدثون والمصلحون، والمهتمون بالتطوير وحضور الفعاليات التدريبية والتطويرية.

وعند الختام منح المشاركون شهادات معتمدة من الأكاديمية العربية الكندية وعدد من الشهادات والاعتمادات المتاحة وحقيبة البرنامج التدريبي كاملة تسلمها المشاركون مطبوعة وملفات PDF، شهادة وبطاقة اعتماد كمدرب ومستشار واختصاصي معتمد لكل برنامج كلا بحسب تخصصه ورغبته واجتيازه من الجهات ذات الاختصاص بالإضافة لعدد من الامتيازات التي تحصل عليها المشاركين والصورمن الملتقى التدريبي والسياحي بنسخة إلكترونية وشهادة مشاركة من المنظمين للملتقى خلافاً لصحبة المتدربين خلال الفترة وتقديم الاستشارات المطلوبة وبعض الجلسات التدريبية المصاحبة للملتقي مع كبار المستشارين المتواجدين في الملتقى وكان حضور الملتقى كما أشاد به الحضور كفرصة للتعلم والترفيه وتشبيك علاقات دولية وشراكات أعمال والتعرف على شخصيات وفرص جديدة.