بالفيديو.. تعرف على متوسط أسعار متر الأراضي وعدد الصفقات العقارية وقيمتها في الرياض.. و 3 أحياء تسجل أعلى سعر

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة “mbc” تقريرا عن أسعار المتر في أراضي الرياض وعدد الصفقات العقارية الشهر الماضي وقيمتها، وذلك بناء على مؤشرات قياس معتمدة لدى وزارة العدل السعودية.

حي الشفاء

وقال مذيع “القناة” في حي الشفاء غرب العاصمة الرياض تم عقد 12 صفقة عقارية ووصلت قيمة الصفقات لبيع الأراضي أكثر من 11 مليون و990 ألف ريال وبذلك يكون متوسط سعر المتر 1291 ريال.

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حي المهدية

وتابع، أما حي المهدية شمال غرب الرياض تم عقد 29 صفقة أرض سكنية بقيمة 36 مليون و612 ريال وبلغ متوسط سعر المتر 2200 ريال. وفي حي البديعة جنوب غرب الرياض تم عقد 20 صفقة لبيع أراضي سكنية بقيمة 30 مليون و272 ألف ريال وبلغ متوسط سعر المتر 1257 ريال.

حي الصحافة

وأشار إلى أنه تم عقد 9 صفقات في حي الصحافة شمال مدينة الرياض بقيمة 50 مليون و190 ألف ريال وبلغ متوسط سعر المتر 6649 ريال. وفي حي الياسمين تم عقد 19 صفقة أرض سكنية بقيمة 34 مليون و395 ألف وبلغ متوسط سعر المتر 4690 ريال، أما في حي العليا شمال مدينة الرياض بلغ سعر متوسط المتر 4000 ريال. وفي حي القيروان بلغ متوسط سعر المتر 5046 ريال.

حي المحمدية

وأكمل، أما حي المحمدية تم عقد صفقة واحدة قيمتها 5 ملايين و600 ألف وبلغ متوسط سعر المتر 4600 ريال. وتم عقد 6 صفقات في حي المروج قيمتها 34 مليون و810 آلاف وبلغ متوسط سعر المتر 5320 ريال. وفي حي الملقا تم عقد 24 صفقة بقيمة 136 مليون ريال وبلغ متوسط سعر المتر 6030 ريال.

حي حطين

وأضاف، فيما تم عقد 13 صفقة في حي حطين بقيمة 48 مليون و470 ألف وبلغ سعر متوسط المتر 8159 ريال. وفي حي العارض أقصى شمال مدينة الرياض تم عقد 6 صفقات بلغت قيمتها 9 مليون و80 ألف ريال وبلغ متوسط سعر المتر 3800 ريال.

حي الخليج

واستطرد قائلا، في حي الخليج تم عقد 5 صفقات قيمتها 7 مليون و500 ألف ريال وبلغ متوسط سعر المتر 3631 ريال. وفي حي النسيم تم عقد 14 صفقة سكنية قيمتها 13 مليون و800 ألف ريال وبلغ متوسط سعر المتر 1600 ريال. وتم عقد 6 صفقات في حي الروضة قيمتها 9 مليون و 91 ألف ريال وبلغ متوسط سعر المتر 2672 ريال.

أعلى 3 أحياء

ولفت إلى أنه وفقا لبيانات وزارة العدل السعودية ومن خلال صفقات الأراضي السكنية في الربع الثاني من عام 2020. بلغ أعلى متوسط سعر للمتر في الرياض في 3 أحياء هي البطحاء والنخيل والصحافة.