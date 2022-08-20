اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
ورفع معالي رئيس مجلس الشورى أطيب التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذه المناسبة، مشيدًا معاليه بدعم سموه اللامحدود لتعزيز دور المرأة البحرينية ضمن برامج ومبادرات الحكومة، لتكون في صدارة ومقدمة الخطط والبرامج التنموية الوطنية والدولية، وذلك في إطار الدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم حفظها الله نحو ترسيخ ممارسة المرأة البحرينية لكافة حقوقها الدستورية والمساهمة في بناء الوطن وتعزيز دورها المشرف على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكداً دعم ومساندة مجلس الشورى لمساعي سموه وتعزيز التعاون مع الحكومة في كل ما من شأنه تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ سموه، ويديم عليه موفر الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
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