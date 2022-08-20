اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

ورفع‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أطيب‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬معاليه‭ ‬بدعم‭ ‬سموه‭ ‬اللامحدود‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬الحكومة،‭ ‬لتكون‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ومقدمة‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬ممارسة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لكافة‭ ‬حقوقها‭ ‬الدستورية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لمساعي‭ ‬سموه‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموه،‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬موفر‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وأن‭ ‬يسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاه‭.‬