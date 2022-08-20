اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيسة مجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬و‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

و‭ ‬رفعت‭ ‬معاليها‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬سموه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مثمنة‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وإنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

داعية‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وأن‭ ‬يسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاه‭.‬