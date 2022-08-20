اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيسة مجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب وذلك بمناسبة الذكرى الحادية و العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
و رفعت معاليها في البرقية خالص التهاني والتبريكات إلى سموه بهذه المناسبة، مثمنة ما تحقق من تقدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية في مختلف المجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
داعية المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
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