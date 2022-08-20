اخبار الخليج – الكهرباء والماء تبحث مع «ألبا» تنفيذ مشاريع رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬اجتمع‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭).‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تباحث‭ ‬الطرفان‭ ‬أوجه‭ ‬تبادل‭ ‬الدعم‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الهام‭ ‬والمباشر‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الركيزتين‭ ‬الطاقوية‭ ‬والصناعية‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬الى‭ ‬اعتزام‭ ‬الشركة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬العائمة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬المائية‭ ‬كإحدى‭ ‬الطرق‭ ‬والممارسات‭ ‬المطبقة‭ ‬عالمياً‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬محدودية‭ ‬المساحة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع،‭ ‬وكذلك‭ ‬مشاريع‭ ‬لاستفادة‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬وذلك‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬استدامة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬وصفرية‭ ‬الكربون‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الأخرى‭ ‬لتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬الشركة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬إسهامات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬لتفعيل‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منهما،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالمنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬والالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬