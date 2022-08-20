اخبار الخليج – الكهرباء والماء تبحث مع «ألبا» تنفيذ مشاريع رائدة في إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام وتنسيق الجهود الوطنية، اجتمع سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء مع السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا).
وخلال اللقاء تباحث الطرفان أوجه تبادل الدعم والخبرات في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التي لها الأثر الهام والمباشر على إثراء الركيزتين الطاقوية والصناعية في اقتصاد مملكة البحرين، حيث تم التطرق الى اعتزام الشركة تنفيذ مشاريع مشتركة للطاقة الشمسية العائمة للاستفادة من المساحات المائية كإحدى الطرق والممارسات المطبقة عالمياً للتغلب على محدودية المساحة لمثل هذه المشاريع، وكذلك مشاريع لاستفادة من طاقة الرياح بالإضافة إلى مشاريع ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك اتساقاً مع جهود استدامة التنمية في مملكة البحرين وصولاً الى الأهداف الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وصفرية الكربون.
كما تم مناقشة عدد من المشاريع والمبادرات الأخرى لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في منشآت الشركة بما يعزز إسهامات الشركة في دعم جهود القطاع الحكومي لتفعيل مبادرات الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف المرجوة منهما، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين ويصب في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة والالتزامات الدولية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة.
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