اخبار دوليه – صور أغضبت العراقيين لراغب علامة مع زوجة أحد سفرائهم.. والخارجية العراقية تتوعد باتخاذ الإجراءات المناسبة

محمد بن مسعود - الدمام - نشر‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬راغب‭ ‬علامة،‭ ‬صورا‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬متابعيه‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬و200‭ ‬ألف،‭ ‬أغضبت‭ ‬العراقيين،‭ ‬لأن‭ ‬زوجة‭ ‬سفيرهم‭ ‬لدى‭ ‬الأردن،‭ ‬حيدر‭ ‬العذاري،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها،‭ ‬مع‭ ‬أن‭ ‬زوجها‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬إلى‭ ‬جانبها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬صداها‭ ‬وصل‭ ‬سريعاً‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬فعلقت‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ببيان‭ ‬صحافي‭ ‬مما‭ ‬قل‭ ‬ودل‭.‬

قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬نتابع‭ ‬باهتمام‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬تُعنى‭ ‬بسفير‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬كما‭ ‬تلفت‭ ‬الوزارة‭ ‬عناية‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬وبأسرع‭ ‬وقت،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬قيم‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬العراقية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬تعبيرها‭.‬

ويأتي‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬العربية‭.‬نت‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬فيسبوك،‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬3‭ ‬صور‭ ‬أثارت‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬الفعل،‭ ‬نتيجة‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬المعلقون‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬التصرف‭ ‬الدبلوماسي‮»‬‭ ‬للسفير‭ ‬وزوجته‭.‬

كان‭ ‬علامة‭ ‬نشر‭ ‬الصور‭ ‬مرفقة‭ ‬بتغريدة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬شكراً‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬لسعادة‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬لدى‭ ‬الأردن‭ ‬السيد‭ ‬حيدر‭ ‬منصور‭ ‬العذاري‭ ‬وزوجته‭ ‬السيّدة‭ ‬ميسم‭ ‬الربيعي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬الكريمة‭ ‬والرائعة‭ ‬والمُمتعة،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الترحيب‭ ‬والاستقبال‭ ‬الطيّب‭. ‬أسعدني‭ ‬جداً‭ ‬لقاؤكم‭ ‬الجميل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأجواء‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬والمليئة‭ ‬بالحب‭ ‬والفرح‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العراقيين‭ ‬اعتبر‭ ‬الصور‭ ‬‮«‬مخلة‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬تليق‭ ‬بمكانة‭ ‬السفير‭.‬