محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الأسبق‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أحمد‭ ‬السعدون‭ ‬ترشحه‭ ‬لانتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭.‬ وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬نشرتها‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر: ‬‮ ‬تعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬الاعلامية‭ ‬للسيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السعدون‭ ‬ترشحه‭ ‬لانتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬2022‮ ‬ وأضافت‭ ‬أن‭ ‬السعدون‭ ‬سيترشح‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الثالثة‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – «القبس الكويتية»: اللجنة الإعلامية لأحمد السعدون تعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.