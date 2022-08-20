اخبار السعوديه

تعرف على راتب ومدة عقد عبدالرحمن غريب مع النصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب ومدة عقد عبدالرحمن غريب مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تعاقده اليوم السبت الموافق العشرين من شهر أغسطس الجارى مع لاعب أهلى جدة عبدالرحمن غريب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق قبل بداية دوري كأس الأمير لكرة القدم.

تعرف على راتب ومدة عقد عبدالرحمن غريب 

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن نادي النصر تعاقده مع اللاعب عبدالرحمن غريب لمدة 4 مواسم قادمة مع الفريق.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن عبدالرحمن غريب سوف يتقاضي 36 مليون ريال خلال أربعة مواسم مع فريق النصر السعودي، على أن يتقاضي 9 مليون ريال في الموسم الواحد، وفي الشهر 750 ألف ريال، ويكون الراتب في الأسبوع 187 ألف ريال.

txt

أهلي جدة يكشف تفاصيل نارية بشأن انتقال غريب إلى النصر

txt

نجم الدوري الياباني يقترب من أهلي جدة لتعويض السومة في صفقة مدوية

النصر يعلن ضم عبدالرحمن غريب بشكل نهائي

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا