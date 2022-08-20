شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب ومدة عقد عبدالرحمن غريب مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تعاقده اليوم السبت الموافق العشرين من شهر أغسطس الجارى مع لاعب أهلى جدة عبدالرحمن غريب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

تعرف على راتب ومدة عقد عبدالرحمن غريب

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن نادي النصر تعاقده مع اللاعب عبدالرحمن غريب لمدة 4 مواسم قادمة مع الفريق.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن عبدالرحمن غريب سوف يتقاضي 36 مليون ريال خلال أربعة مواسم مع فريق النصر السعودي، على أن يتقاضي 9 مليون ريال في الموسم الواحد، وفي الشهر 750 ألف ريال، ويكون الراتب في الأسبوع 187 ألف ريال.

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النصر يعلن ضم عبدالرحمن غريب بشكل نهائي

وكتب النصر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع النجم الدولي عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي".

وأضاف النادي: "التوقيع مع غريب، جاء بنظام الانتقال من النادي الأهلي وبعقد يمتد لأربع مواسم، متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧العالمي⁩".