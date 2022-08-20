شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يكشف تفاصيل نارية بشأن انتقال غريب إلى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مجلس إدارة نادي أهلي جدة، تفاصيل نارية بشأن انتقال عبدالرحمن غريب إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أهلي جدة يكشف تفاصيل نارية بشأن انتقال غريب إلى النصر

وكان نادي النصر، قد أعلن عن تعاقده مع عبد الرحمن غريب صاحب الـ25 عامًا، بعقد يمتد حتى 4 سنوات، قادمًا من صفوف أهلي جدة.

وأصدر نادي أهلي جدة، بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي جاء كالتالي:

"بعد نهاية الموسم الماضي قدّم اللاعب عبد الرحمن غريب طلبًا رسميًا إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة ماجد النفيعي، يوضح فيه رغبته الشديدة في الرحيل".

وتابع: "اللاعب أكد في طلبه على عدم رغبته في اللعب بـ "دوري يلو"، بعد هبوط الفريق الأول بشكل رسمي، من أجل ضمان المشاركة مع منتخب السعودية، في كأس العالم 2022.

وأشار البيان إلى أن إدارة أهلي، قامت بعدة محاولات، من أجل الحفاظ على أحد أبنائها، إلا أنها فوجئت، بتهديد اللاعب، بعدم المشاركة في المباريات.

وأكد: "وكيل أعمال عبد الرحمن غريب، حضر إلى معسكر الفريق الإعدادي، في تركيا، وقدّم طلبًا جديدًا بـ "شراء" اللاعب، المدة المتبقية من عقده.

واستكمل: "غريب غاب بالفعل عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، من أجل الضغط على الإدارة للرحيل.

وأتم: "وافقت إدارة النادي على رحيل غريب، وبيع عقده للنصر مشددًا على إن الكيان الأهلاوي لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه".