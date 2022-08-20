شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام يوم غد الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر أغسطس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإسماعيلي في المباراة التي ستقام ضمن الجولة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروى الحالى 2021-2022.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

وجاءت قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة الإسماعيلي على النحو التالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي وحسام حسن ومحمد محمود ومحمد ‏عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ‏ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي ‏وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.‏

الأهلي والإسماعيلي

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز والانتصار والحصول على الثلاثة نقاط من أجل محاولة إنهاء بطولة الدوري المصري الممتاز وهو يحتل مركز جيد في البطولة خاصة بعد اقتراب الزمالك من الحصول على اللقب.