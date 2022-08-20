شكرا لقرائتكم خبر اعتدال الأسعار بعد فتح 4 أسواق داخل مهرجان تمور بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت وتيرة البيع والشراء في مدينة التمور ببريدة، حيث يبلغ خراف النخيل ذروته في منتصف أغسطس من كل عام، ويرد إلى السوق 2800 طن في اليوم الواحد، ولاستيعاب هذا الحجم من التمور اليومية فتح مهرجان تمور بريدة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة أربعة أسواق على مدار اليوم، حتى يجد الزائر حاجته في كافة الأوقات.

فساحة المزادات تبدأ من بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا، لتبدأ بعدها حركة بيع نشطة من باعة التجزئة شمال ساحة المزادات وتستمر حتى أذان العشاء، بينما هناك مزادات أخرى في نفس الساحة تبدأ من بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب، وبعد صلاة العشاء يشتعل سوق المزارعين بباعة التجزئة ومشتقات التمور والنخيل ويستمر حتى الساعة الـ12 بعد منتصف الليل.

ونتيجة لهذا الكم المتزايد فقد شهدت الأسعار اعتدالا ملموسا جعل عددا من الأصناف في متناول المتسوقين.