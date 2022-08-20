شكرا لقرائتكم خبر كاميرات شؤون الحرمين توثق اللحظات الإيمانية والمشاهد الروحانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توثق عدسات وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار العام اللحظات الإيمانية والمشاهد الروحانية لقاصدي المسجد الحرام من أنحاء العالم لتنقل في ثناياها الصورة الحقيقية والمشرفة لما تقدمه القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتعنى الوكالة بعدد من الأنشطة والبرامج والمواد الإعلامية النوعية التي لاقت تفاعلا واسعا في مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية وتداولت كحدث عالمي يخاطب الشرائع والجنسيات كافة، وفق رؤية مبنية على سماحة الدين الإسلامي ورسالة الحرمين الشريفين نحو التسامح والوسطية والاعتدال.

وبالتزامن مع «اليوم العالمي للتصوير» أكدت الوكالة استمرارية الخطط الإعلامية وفق معايير نوعية تعدها الوكالة لتجويد مخرجات الإنتاجات الإعلامية المرئية والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية واللقاءات والتقارير الميدانية، بالتزامن مع الأحداث والأنشطة التي تقدمها الرئاسة لزوار بيت الله الحرام عبر أحدث معدات العمل الإعلامي التي تطور وتعزز من الحضور وتسليط الضوء على اللحظات الايمانية البهيجة لقاصدي المسجد الحرام، ومدى سعادتهم ورضاهم عن منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وتواصل الوكالة تميزها الإعلامي عبر فريق عمل وطني متخصص، لديه خبرات عالية وتأهيل جيد في كافة المجالات الإعلامية يعمل وفق منهجية تؤكد على وضع ضوابط ومعايير للعمل الإعلامي تراعي أعلى المعايير العالمية، وكون الصورة الإعلامية أداة ثرية لنقل المعلومات والآراء وجودة المعلومات والمحتوى وسياسات لتقييم الأداء وتسخر الجهود الإعلامية من أجل أن تصل رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم بجميع اللغات.