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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تفعيل التحولات الرقمية في الخدمات النسائية بالمسجد الحرام، حرصت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بالمسجد الحرام على بذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات النسائية وأرقاها لقاصدات المسجد الحرام، ولا سيما في يوم الجمعة فسخرت كل الإمكانات البشرية والتقنية لتجويد المنظومة الخدمية فيما يخص الجانب التوجيهي والإرشادي والإنساني لهن.

وتقدم موظفات إدارة التوجيه والإرشاد النسائية العديد من الخدمات المميزة لقاصدات المسجد الله الحرام منها: خدمة التذكير بصفة الوضوء وتصحيح الصلاة بأنواعها (كصلاه الجنازة والكسوف والخسوف وصلاة العيدين والاستسقاء) ، وتذكير القاصدات في يوم وليلة الجمعة بفضله واستغلال ساعاته بالطاعات.

وتتضمن الخدمات تفعيل الكاونترات، حيث يتم الاستفادة منها في توزيع المصاحف والكتب والمطويات وتفعيل البرامج والمبادرات المقدمة من الإدارة، للقاصدات وعرض الباركودات المخصصة لمطبوعات الرئاسة، بالإضافة إلى تفعيل التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مثل الروبوت الذكي لمطبوعات الرئاسة وربورت الإفتاء الذي يجيب على أسئلة القاصدات واستفساراتهن بعدة لغات.

وأما موظفات الهيئة فالوكالة هيـأت وأهلت الموظفات لاستقبال الوفود النسائية في المصليات والكونترات المنتشرة بين جنبات أروقة المسجد الحرام، كما لهن مهام عدة يتجلى منها العمل على تسوية الصفوف وتنظيم المصليات المخصصة للقاصدات، منذ دخولهن فيها وحتى انتهائهن من فرض الصلاة، إضافة إلى عمل جولات ميدانية بالمواقع.

ولوحدة الأشخاص ذوات الإعاقة أكبر النصيب من الناحية الإنسانية: حيث تهتم موظفات الوحدة بتقديم عدة خدمات لذوات الإعاقة بجميع فئاتهن الفكرية والسمعية والبصرية والحركية ويتمثل دورهن في تهيئة أماكن مخصصة لهن في المصليات، وتوفير كافة الخدمات النوعية مثل: توفير حافظات ماء زمزم المبردة وغير المبردة في المصليات، وتوفير العصا البيضاء، ومصحف برايل الورقي والالكتروني للكفيفات، بالإضافة إلى تقديم البرامج العلمية والتوعوية وترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة عبر رابط موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.