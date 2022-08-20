الإطاحة بـ14,631 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.نتائج الحملات:
01 إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة14,631 مخالفا، منهم:
8756 مخالفا لنظام الإقامة
4007 مخالفين لنظام أمن الحدود
1868 مخالفا لنظام العمل
02 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 224 شخصا منهم:
26% يمنيو الجنسية
61% إثيوبيو الجنسية
13% جنسيات أخرى
ضبط 33 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
03 ضبط 23 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
48,951 وافدا مخالفا منهم:
45,955 رجلا
2996 امرأة
05 إحالة 38,184 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 2210 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 13,711 مخالفا
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ14,631 مخالفا
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