الإطاحة بـ14,631 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ14,631 مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 11-17 أغسطس الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

01 إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة14,631 مخالفا، منهم:

8756 مخالفا لنظام الإقامة

4007 مخالفين لنظام أمن الحدود

1868 مخالفا لنظام العمل

02 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 224 شخصا منهم:

26% يمنيو الجنسية

61% إثيوبيو الجنسية

13% جنسيات أخرى

ضبط 33 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

03 ضبط 23 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة

48,951 وافدا مخالفا منهم:

45,955 رجلا

2996 امرأة

05 إحالة 38,184 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 2210 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 13,711 مخالفا