شكرا لقرائتكم خبر دعم التطور والازدهار بـ 7 مبادئ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيزا لجهود المملكة في تنمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجمهور لتقديم مرئياته حول وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من خلال منصة استطلاع على أن ينتهي مطلع سبتمبر المقبل.

وحرصا من المملكة على تحقيق رؤيتها واستراتيجياتها الوطنية المتعلقة باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتشجيع البحث والتطوير والابتكار ورفع الوعي وتعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الازدهار والتنمية المنشودة، تم تطوير مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي للحد من الآثار السلبية لأنظمة الذكاء الاصطناعي (اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا) والتهديدات المحتملة (الأمنية والسياسية وغيرها). وتم تحديد 7 مبادئ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية والقيم الثقافية للمملكة. كما أن المبادئ الموضحة أدناه مدعومة بضوابط توجيهية عبر دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي.

واستندت الضوابط الواردة في هذه المبادئ، والتي بدورها يجب أن توجه أي تطور مستقبلي لبرنامج أعمال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة. ولتشجيع العمل بمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي سيعلن مكتب إدارة البيانات الوطنية عن تقديم وسوم تقديرية في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تعطى الوسوم للتطبيقات ذات المخاطر البسيطة والمطورة داخل أو خارج المملكة. وستعلن الوسوم وتسلم الكترونيا عن طريق موقع مكتب إدارة البيانات الوطنية حيث يمكن لمطوري التطبيقات التسجيل الاختياري للحصول على الوسوم حسب مستوى الالتزام. وتعتمد الوسوم على مستوى الالتزام في القائمة المرجعية المذكورة في مرفقات هذه المبادئ.

المبادئ السبعة:







النزاهة والإنصاف



الخصوصية والأمن



المنافع الاجتماعية والبيئية



الموثوقية والسلامة



الشفافية والقابلية للتفسير



المساءلة والمسؤولية



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