«طويق» تؤهل الجيل التقني بالدرونز والبرمجة والخوارزميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أكاديمية طويق، الذراع التدريبي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تقديم مجموعة من البرامج التدريبية ضمن استراتيجيتها لعام 2022م؛ حيث تنظم هذا الأسبوع 36 برنامجا تعليميا عبارة عن 30 دورة و6 معسكرات.

ويتضمن البرنامج التدريبي لأكاديمية طويق الذي انطلق بداية من الأسبوع الحالي (معسكر iOS بالشراكة مع شركة Apple، ومعسكر جافا، ومعسكر AWS re/ start بالشراكة مع شركة Amazon) إضافة إلى 3 معسكرات للسايبر في 3 مستويات مختلفة. ويتضمن البرنامج التدريبي لأكاديمية طويق، دورة تطوير تطبيقات الجوال باستخدام Kotlin، ودورة خاصة بنظام Android، وثالثة عن التصميم والتصنيع الرقمي، ودورة في backend باستخدام لغة python خاصة بأصحاب المستويات المتقدمة، ودورة في علم البيانات وتعلم الآلة بلغة python، و3 فصول تدريبية في برامج الدرونز.

وتعد أكاديمية طويق الأولى المتخصصة في تأهيل المهتمين بالتقنيات المتقدمة في المملكة، من خلال تقديم مستوى عال من البرامج التدريبية على التقنية المتقدمة والمعسكرات في البرمجة، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز الحمادي، أن الأكاديمية تهدف إلى تدريب وتأهيل نحو 28 ألف شخص من الجنسين سنويا، في عدد من المجالات التقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل خلال المرحلة الحالية، مثل البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومختلف مجالات التقنيات الناشئة، وقد نتج عنها استفادة أكثر من 5660 مستفيدا حتى الآن؛ من خلال الدورات التدريبية، واستفادة 1605 مستفيدين من برنامج طويق للناشئين عبر أكثر من 10 مسارات تقنية متنوعة، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 2000 متدرب بالمعسكرات التدريبية المقامة بالأكاديمية، ومنها برنامج طويق 1000 والذي قام بتدريب 1000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة والإسهام في توظيفهم في سوق العمل، مما سهل من إسهام هذه البرامج في اكتشاف المهارات التقنية للمتدربين وتنميتها لتحقيق مستهدفات رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في الوصول إلى هدف «مبرمج من كل 100 سعودي في عام 2030».

وتضم الأكاديمية منصات تعليمية أطلقتها بهدف تعليم البرمجة على يد مبرمجين ومبرمجات سعوديين، أولها منصة سطر التعليمية باللغة العربية لعدة مجالات منها تطوير الويب، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة وغيرها؛ حيث استفاد منها أكثر من 400,000 مشترك، ومنصة كودرهب المتخصصة في التحديات البرمجية، والتي تهدف إلى تشجيع المبرمجين لتطوير مستوياتهم في حل الخوارزميات من خلال العديد من التحديات البرمجية التي تدعم الشباب عن طريق الأندية الطلابية؛ حيث سجلت أكثر من 63,746 تحديا، بالإضافة إلى منصة مكافآت الثغرات التي تهدف إلى توظيف المهارات المتميزة لدى الباحثين في الأمن السيبراني لاكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية.

أكاديمية طويق .. أرقام وإحصائيات

