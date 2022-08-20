شكرا لقرائتكم خبر 5 ملايين ريال من جمعية «إنسان» لمشروع الحقيبة المدرسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» مشروع الحقيبة المدرسية لهذا العام لأبنائها الطلاب والطالبات للمراحل الدراسية (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي).

وأفاد مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب بأن «الحقيبة المدرسية» عبارة عن مبلغ يودع في حسابات الأسر البنكية بدءا من اليوم لاختيار ما يناسبهم من المستلزمات المدرسية، مبينا أن الجمعية تستهدف صرف (5.070.200) ريال لتوفير الحقيبة المدرسية لـ (25.351) طالبا وطالبة، بواقع 200 ريال لكل حقيبة.

وأشار المحارب إلى أن مشروع «الحقيبة المدرسية» من المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية «إنسان» لأبنائها ضمن برنامج الرعاية التعليمية، الذي يهدف إلى مساعدة الأبناء في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى متابعتهم دراسيا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة وبتخصصات يحتاجها سوق العمل.