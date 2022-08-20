«الهلال الأحمر» بالمدينة المنورة تطلق مبادرة «نعود بصحة»

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وأوضحت الهيئة أن المبادرة التي تستمر لمدة 9 أيام، تتضمن التعريف بأهمية وجبة الإفطار واختيار الحقيبة المدرسية المناسبة وتفادي انخفاض الضغط والسكر والتغذية الصحية وفوائدها للذاكرة والتركيز، حيث تنفذ تفعيل المبادرة في عدد من المراكز (النور مول - الراشد مول - العالية مول - ممشى الهجرة - ممشى حديقة الملك فهد - ممشى القصواء)، وذلك من الـ7 صباحا إلى الـ11 مساء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة مبادرة بعنوان «نعود بصحة»، التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.وأوضحت الهيئة أن المبادرة التي تستمر لمدة 9 أيام، تتضمن التعريف بأهمية وجبة الإفطار واختيار الحقيبة المدرسية المناسبة وتفادي انخفاض الضغط والسكر والتغذية الصحية وفوائدها للذاكرة والتركيز، حيث تنفذ تفعيل المبادرة في عدد من المراكز (النور مول - الراشد مول - العالية مول - ممشى الهجرة - ممشى حديقة الملك فهد - ممشى القصواء)، وذلك من الـ7 صباحا إلى الـ11 مساء.

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