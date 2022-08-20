أمانة جازان تتيح خدمات المتاجر المتنقلة لدعم الأفراد

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وتهدف الأمانة من خلال خدمات المتاجر المتنقلة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي طرحت عبر منصة «بلدي»، من خلال الموقع الالكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي.وبينت الأمانة أنه يمكن للمستفيد الحصول على عدد من الخدمات للمتاجر المتنقلة التي تشمل إصدار رخصة موقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، وتعديل رخصة موقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، وإلغاء رخصة موقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، وإصدار رخصة عربة متنقلة، وتعديل وتجديد وإلغاء رخصة عربة متنقلة، مشيرة إلى أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة وألا يكون موظفا حكوميا.
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