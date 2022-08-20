محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران تهريب (20.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومستقبليها وهما مواطنان. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 20.6 كيلوجرام حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.