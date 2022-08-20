عاجل.. شرطة مكة تضبط مقيم هدد فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، لتهديده فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وتضمين ذلك ألفاظًا تسيء للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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