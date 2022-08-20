إندونيسيا تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

رصدت إندونيسيا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة لشخص عائد من الخارج.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية – خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة “تشانيل نيوز آشيا” اليوم السبت – إن الاختبارات الطبية للشخص الإندويسي (الذي يبلغ من العمر 27 عامًا) أظهرت نتائج إيجابية للفيروس في العاصمة /جاكرتا/، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الدولة الوافد منها المريض.

وأضاف أن المصاب في حالة جيدة ولا تظهر عليه سوى أعراض طفيفة ويخضع لعزل ذاتي في المنزل، موضحا “قد تابعنا مع تعقب للمخالطين عن قرب للحالة وسنجري فحصهم”، وأن الحكومة بصدد شراء نحو 10 آلاف لقاح مضاد لفيروس جدري القردة.

وحثت وزارة الصحة الإندونيسية الأشخاص التحلي بالهدوء حيث طمأنتهم أن الفيروس يمكن علاجه، وأنها أجرت اختبارات طبية لـ 22 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض في جميع أنحاء البلاد، إلا أن النتائج جميعها كانت سلبية.