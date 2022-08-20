محمد بن مسعود - الدمام - أفادت طيران الخليج عن إعادة توجيه رحلتها رقم GF016 إلى إسطنبول، والتي كانت مجدولة للوصول من فرانكفورت إلى البحرين، وذلك جراء عطل فني يستدعي إصلاح الطائرة، حيث قامت الناقلة بتوفير السكن لمسافري الرحلة بحسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذه الحالات إلى حين جدولة الرحلة من جديد. كما أن الناقلة تعمل مع شركائها لإعادة توجيه المسافرين على رحلات بديلة إلى وجهاتهم النهائية.
وتؤكد الناقلة الوطنية حرصها والتزامها بسلامة مسافريها كأحد أهم أولوياتها، وتعتذر للمسافرين عن هذا الأمر الخارج عن إرادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «طيران الخليج»: عطل فني في الطائرة التي كانت متوجهة من فرانكفورت إلى البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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