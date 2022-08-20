اخبار الخليج – «طيران الخليج»: عطل فني في الطائرة التي كانت متوجهة من فرانكفورت إلى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬رحلتها‭ ‬رقم‭ ‬GF016‭ ‬إلى‭ ‬إسطنبول،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مجدولة‭ ‬للوصول‭ ‬من‭ ‬فرانكفورت‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬جراء‭ ‬عطل‭ ‬فني‭ ‬يستدعي‭ ‬إصلاح‭ ‬الطائرة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الناقلة‭ ‬بتوفير‭ ‬السكن‭ ‬لمسافري‭ ‬الرحلة‭ ‬بحسب‭ ‬الإجراءات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬جدولة‭ ‬الرحلة‭ ‬من‭ ‬جديد‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الناقلة‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬لإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬بديلة‭ ‬إلى‭ ‬وجهاتهم‭ ‬النهائية‭. ‬

وتؤكد‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬حرصها‭ ‬والتزامها‭ ‬بسلامة‭ ‬مسافريها‭ ‬كأحد‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتها،‭ ‬وتعتذر‭ ‬للمسافرين‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الخارج‭ ‬عن‭ ‬إرادتها‭.‬