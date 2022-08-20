اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من رئيسة مجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة الذكرى الحادية و العشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
و رفعت معاليها في البرقية خالص التهاني والتبريكات ، إلى مقام جلالته السامي، بهذه المناسبة مشيدة بما تحقق من تقدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، وساهمت في دعم الاستقرار الأسري والترابط العائلي، والشراكة الفاعلة في نهضة البلاد وتقدمه في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كما أعربت عن فخرها لما يبذله المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله من جهود ملموسة لنهوض المرأة البحرينية، وسـعي سموها المخلص لتعزيز دور المرأة البحرينية وضمان تقدمها في كافة المجالات داعية المولى عز وجل أن يحفظ جلالته، ويديم عليه موفور الصحة ودوام العزة، وللوطن الغالي دوام الرفعة والتقدم والازدهار.
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