اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية تهنئة من رئيسة مجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الحادية‭ ‬و‭ ‬العشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

و‭ ‬رفعت‭ ‬معاليها‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬مشيدة‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وإنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والترابط‭ ‬العائلي،‭ ‬والشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬البلاد‭ ‬وتقدمه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬ملموسة‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسـعي‭ ‬سموها‭ ‬المخلص‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وضمان‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬داعية‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته،‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬ودوام‭ ‬العزة،‭ ‬وللوطن‭ ‬الغالي‭ ‬دوام‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭.‬