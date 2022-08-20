اخبار الخليج – بالصور.. أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد في أحضان «جدهم» سمو الشيخ محمد بن راشد

محمد بن مسعود - الدمام - نشر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬صورًا‭ ‬لأنجاله‭ ‬الكرام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تجمعهم‭ ‬بصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭.‬

وعلق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬المنشور‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬الله‭ ‬يطول‭ ‬بعمرك‭ ‬يا‭ ‬بو‭ ‬راشد،‭ ‬تبلغ‭ ‬بهم‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬وتشوفهم‭ ‬على‭ ‬خطاك‮»‬‭.‬