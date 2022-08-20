اخبار الخليج – بالصور.. أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد في أحضان «جدهم» سمو الشيخ محمد بن راشد

محمد بن مسعود - الدمام - نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صورًا لأنجاله الكرام سمو الشيخ خالد بن ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، تجمعهم بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وعلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المنشور قائلاً: «الله يطول بعمرك يا بو راشد، تبلغ بهم إن شاء الله وتشوفهم على خطاك».
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