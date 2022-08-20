اخبار الخليج – وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف فندقًا بجمهورية الصومال الفيدرالية

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف فندقًا وسط مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أدى لمقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين من بينهم مسؤول محلي، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمكافحة العنف والإرهاب، مشددة على أهمية تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه المالية والفكرية.
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