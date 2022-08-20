اخبار الخليج – «التوازن بين الجنسين» في «الشورى»: المرأة البحرينية حققت حضور بارز على المستويات الوطنية والعربية والدولية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.

وثمنت اللجنة بجزيل التقدير و الامتنان ما يبذله المجلس الأعلى للمرأة من جهود ملموسة لنهوض المرأة البحرينية لضمان مواصلة تقدمها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

وأعربت اللجنة عن عظيم فخرها واعتزازها بما حققته المرأة البحرينية من تقدم وحضور بارز على المستويات الوطنية والعربية والدولية مما يعكس الصورة الحقيقية والرائدة للمرأة في مملكة البحرين.

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