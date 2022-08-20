اخبار الخليج – ضمن سلسلة البرامج الصيفية.. المحافظة الجنوبية تنظم زيارة لجزر حوار بمشاركة 20 فرداً من أبناء المحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حرص وتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف إدارات وزارة الداخلية ومجتمع المحافظة، نظمت المحافظة زيارة إلى جزر حوار، شارك فيها 20 فرداً من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج الصيفية الموجهة لفئة الناشئة والشباب، حيث انطلقت الرحلة من مرفأ الدور إلى مرفأ جرز حوار، واشتملت على برامج تثقيفية لتاريخ وحاضر جزر حوار لأهم المعالم التاريخية والمواقع الاثرية، بالإضافة إلى زيارة تعريفية لبيئة الجزر البحرية والبرية، الى جانب تخلل الرحلة أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة تناسب جميع الفئات المشاركة.

وتهدف المحافظة الجنوبية نحو تنظيم هذه الزيارة لأجل إشراك الناشئة في برامج هادفة ومعززة لبناء شخصيتهم وغرس مفاهيم وقيم الانتماء، وتعريفهم على المعالم والمناطق التاريخية والاثرية والبحرية والبرية لجزر حوار؛ إحياءً لتراث المحافظة الجنوبية الأصيل، والحفاظ على موروث العادات والتقاليد الذي توارثه الآباء عن الاجداد، إلى جانب استغلال أوقات الفراغ لديهم في فصل الصيف مما يعود عليهم بالفائدة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي اطلقتها المحافظة خلال فترة الصيف، واستفاد منها الأهالي والمواطنين من أبناء المحافظة، وذلك ضمن مساعي المحافظة لتعزيز الشراكة المجتمعية وقيم الانتماء الوطني وقيم التواصل المجتمعي لدى مجتمع المحافظة، والتأكيد على أهمية التمسك بالمهارات الاجتماعية والتراثية والتقليدية، لدور تلك الجهود المنشودة في تطوير السلوك الاجتماعي لتكون حاضرة في أذهان الناشئة والشباب والأجيال القادمة.

وجاءت هذه الزيارة بمشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني، إدارة خفر السواحل، إدارة مركز الإسعاف الوطني، الاتحاد الرياضي للأمن العام، شرطة خدمة المجتمع، شركة الجنوب للسياحة.