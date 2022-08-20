مانشستر يونايتد يرد على طلب تشيلسي لضم قائد الفريق

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المناطق ـ متابعات

قررت إدارة نادي تشيلسي في الساعات الأخيرة، التحرك نحو التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة تبادلية كبرى.

ماجواير يقدم مستويات باهتة منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، رغم اختياره قائدا للفريق، وتعرض لهجوم حاد من أنصار النادي التي وصفته بـ “الكارثي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشفت صحيفة “جارديان” الإنجليزية، عن رفض تام من إدارة مانشستر يونايتد، لإرسال قائدها ماجواير، إلى تشيلسي هذا الموسم، وأن اللاعب لا يمكن المساس به.

الصفقة كانت لتشمل مبادلة ماجواير مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش، نجم خط هجوم تشيلسي، ولكن إدارة الشياطين الحمر لا تؤمن بأن مدافعها يمكنه الخروج حاليًا.

وانضم ماجواير لصفوف مانشستر يونايتد صيف 2019، بصفقة قاسية بلغت 80 مليون يورو، لتجعله اغلى مدافع في التاريخ.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بدون نقاط، بعد مرور جولتين من عمر المسابقة الأعرق في إنجلترا.

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Source almnatiq

