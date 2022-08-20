شاهد.. تصرف أب حاول إنقاذ طفله من الغرق يثير الدهشة

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المناطق ـ متابعات

تداولت نشاط مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مقطعا لأب حاول إنقاذ طفله من الغرق في مسبح المنزل.

ويظهر في المقطع، الذي التقطته كاميرات مراقبة بالمنزل، طفلا يتجه نحو المسبح في غفلة من جميع أفراد العائلة، إلا أن سيدة لاحظت الطفل بعد أن وصل إلى حافة المسبح.

قفز الطفل إلى المياه لكن لم تلبث السيدة أن أخرجته بسرعة دون أن يتأذى الطفل، إلا أن سقوط الصغير في المسبح تبعته ضجة من المحيطين وهو ما لفت انتباه الأب.

خرج الأب مسرعا من داخل البيت نحو الأصوات، حتى وصل إلى المسبح لكنه لم يستطع السيطرة على نفسه عندما وصل إلى حافته فقفز هو الآخر داخل المياه دون ضرورة، فقد تم إخراج الطفل إلى بر الأمان.

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Source almnatiq

