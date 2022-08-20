“ساوثهامبتون” يُحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى ليستر (فيديو وصور)

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خطف فريق ساوثهامبتون الفوز الأول له بالنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته اليوم (السبت) بنظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر المسابقة.

وتقدم ليستر بهدف بعد مرور (54) دقيقة عن طريق لاعبه جيمس ماديسون قبل أن يتعادل تشي آدامز لساوثهامبتون بالدقيقة (68) ثم خطف اللاعب ذاته هدف الفوز بالدقيقة (84).

ورفع ساوثهامبتون رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (4) في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ليستر عند نقطة في المركز 18.

وكان ساوثهامبتون قد سقط برباعية مقابل هدف في مباراته الأولى أمام توتنهام قبل أن يتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره ليدز بالجولة الثانية.

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Source akhbaar24

